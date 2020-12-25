У Раді можуть знову розглянути питання про позбавлення мандату за кнопкодавство

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

У Верховній раді можуть знову розглянути питання про позбавлення мандата за неперсональне голосування. Конституційний суд визнав цю норму незаконною в 2019 році.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Рада".

Він розраховує, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ.

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний Суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до КСУ з урахуванням тих позицій, які ним були вказані, щоб це питання було розглянуто", - заявив Разумков.

В кінці грудня 2019 року Конституційний суд визнав законопроект №1027 президента Володимира Зеленського невідповідним Конституції України.

Раніше Разумков заявляв, що до 15 січня мають бути подані пропозиції щодо посилення відповідальності за кнопкодавство у вигляді збільшення кримінальної відповідальності і штрафів.