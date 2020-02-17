В Раде могут усилить ответственность за оскорбления в сторону военных

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Корниенко, в Украине происходит возвращение к языку ненависти

Фракция "Слуга народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти.

"Раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону военнослужащих. Это мы считаем неприемлемым. У нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права их оскорблять", - заявил Корниенко.

Отметим, бывший советник пятого президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками". Таким образом он отреагировал на новость о том, что Зеленский поддерживает идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и "ЛНР/ДНР" в зоне ООС на Донбассе.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту окончательно одобрить законопроект об усилении социальных гарантий военных. В частности, проект закона рекомендуется принять во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде появился текст законопроекта №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей".