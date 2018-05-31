У Раді ініціюють відтермінування набуття чинності окремих частин закону про житлово-комунальні послуги

Також пропонується відтермінувати набуття чинності окремих частин закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"

Комітет парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства разом з Міністерством регіонального розвитку підготує та внесе на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до законів "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо відтермінування строків введення в дію окремих частин законів. Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Зазначається, що відповідне питання комітет розглянув на своєму засіданні 23 травня 2018 року.

Зокрема, члени комітету погодилися із необхідністю підготовки змін до закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" у частині відтермінування дії статті 14 щодо застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг, зокрема у разі порушення строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води суб’єктами господарювання - операторами зовнішніх інженерних мереж.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року ВР підтримала в повторному другому читанні проект закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги". За таке рішення проголосували 262 депутати Ради.