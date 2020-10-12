В Раде хотят заслушать Шмыгаля по прожиточному минимуму в бюджете-2021

В Верховной раде Украины хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля по поводу прожиточного минимума в государственном бюджете на 2021 год. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов решил обратиться с таким предложением к фракциям.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета предлагали немедленно обратиться к премьер-министру на пленарном заседании Верховной рады четко объяснить: какие критерии прожиточного минимума взяло правительство в основу при формировании проекта государственного бюджета на 2021 год", - указано в сообщении.

Комитет принял решение инициировать доклад Шмыгаля на часе вопросов к правительству.

"Комитет принял решение обратиться к депутатским фракциям по поводу вынесения вопроса формирования прожиточного минимума на ближайший "час вопросов к правительству" и пригласить доложить по этому вопросу премьер-министра. Члены комитета приняли такое решение единогласно", - сообщили в Раде.

Напомним, в бюджете-2021 предусмотрено, что прожиточный минимум вырастет в 2021 году на 9,3% - с 2189 до 2393 гривен. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год с плановой инфляцией 7,3%. При этом минимальная зарплата вырастет на 30%.