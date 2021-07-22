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В Раде хотят существенно усложнить процедуру обжалования голосования за законы

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Украина, Четверг 22 июля 2021 12:13
В Раде хотят существенно усложнить процедуру обжалования голосования за законы Фото: фото депутаты из "Слуги народа" хотят усложнить процедуру обжалования решений парламента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента. Документом предлагается существенно усложнить процедуру обжалования процедуры голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на законопроект №5813, обнародованный на сайте парламента.

Законопроект подали депутаты из "Слуги народа" во главе с главой из фракции Давидом Арахамией.

В случае принятия закона, право внести проект постановления об отмене решения Верховной рады будут иметь не один (как сейчас), а не менее 45 народных депутатов, которые представляют не менее половины количества зарегистрированных в Верховной раде депутатских фракций (групп), президент или Кабинет министров.

Предусмотрено оставить срок - 2 рабочих дня для регистрации таких проектов постановлений.

В пояснительной записке к проекту отмечается, сейчас в случае нарушения процедуры при рассмотрении и голосовании проекта закона или постановления народный депутат может обратиться с заявлением о нарушении Регламента. Без рассмотрения такого проекта постановления глава Верховной рады не может подписать принятый закон, постановление или иной акт.

"На практике такие предписания Регламента приводят к регулярной регистрации проектов постановлений Верховной рады об отмене решения Верховной рады о принятии закона, постановления или иного акта Верховной рады в целом. Целью таких действий, как правило, является затягивание подписания принятого законодательного акта", - говорится в документе.

В то же время, по данным авторов законопроекта, за последние почти 10 лет ни разу постановление об отмене решения Верховной рады не набрало необходимого количества голосов и не было принято.

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Верховная рада регламент законопроект
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