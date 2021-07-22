У Раді хочуть суттєво ускладнити процедуру оскарження голосування за закони

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на законопроект № 5813 , оприлюднений на сайті парламенту.

Законопроект подали депутати зі "Слуги народу" на чолі з головою з фракції Давидом Арахамією.

У разі ухвалення закону, право внести проект постанови про скасування рішення Верховної ради матимуть не один (як зараз), а не менше 45 народних депутатів, які представляють не менше половини кількості зареєстрованих у Верховній раді депутатських фракцій (груп), президент або Кабінет міністрів.

Передбачено залишити термін - 2 робочих дні для реєстрації таких проектів постанов.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, зараз у разі порушення процедури при розгляді й голосуванні проекту закону чи постанови народний депутат може звернутися із заявою про порушення Регламенту. Без розгляду такого проекту постанови голова Верховної ради не має права підписати прийнятий закон, постанову або інший акт.

"На практиці такі приписи Регламенту призводять до регулярної реєстрації проектів постанов Верховної ради про скасування рішення Верховної ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної ради в цілому. Метою таких дій, як правило, є затягування підписання прийнятого законодавчого акту", - йдеться в документі.

Водночас, за даними авторів законопроекту, за останні майже 10 років жодного разу постанова про скасування рішення Верховної ради не набрала необхідної кількості голосів і не була прийнята.