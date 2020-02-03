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В Раде хотят принять закон о поведении нардепов

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг

В парламенте должен быть принят кодекс поведения народного депутата в качестве закона. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер прокомментировал заявление народного депутата от фракцию "Слуга народа" Евгения Брагар, который посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг

"Мне бы очень хотелось, чтобы появился кодекс в качестве закона. Это кодекс поведения народного депутата. Чтобы это было не только внутренне партийная история, которую ты можешь поддержать или нет", - заявил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в прямом эфире ток-шоу "Голос народа" на канале "112. Украина" посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Позже он извинился, заявив, что еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

Также РБК-Украина писало, что во фракции "Слуга народа" завершили разработку "кодекса этики", нарушение которого депутатов будут исключать из состава монобольшенства. Депутатам фракции предложат подписаться под кодексом.

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