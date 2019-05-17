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В Раде хотят передать больницу "Феофания" в управление Минветеранов

Новости » Политика    17.05.2019 - 13:08
В Раде хотят передать больницу "Феофания" в управление Минветеранов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Комитет ВР по делам ветеранов подготовил соответствующий проект постановления

Комитет парламента по делам ветеранов и лиц с инвалидностью инициирует передачу клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет подготовил проект постановления об обращении ВР к президенту Украины и Кабинету министров Украины.

"С целью предоставления защитникам независимости и суверенитета Украины и другим ветеранам войны высокоспециализированной медицинской помощи, комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью выступил с предложением о передаче клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов Украины. Для реализации этой инициативы комитетом подготовлен проект постановления", - указано в сообщении.

Отметим, предложения и замечания к проекту указанного документа комитет просит направлять до 29.05.2019 года включительно по адресу: Sinyavska@v.rada.gov.ua.

Напомним, в апреле 2014 года Рада поддержала в целом законопроект №4897 по обеспечению надлежащим медицинским обслуживанием участников боевых действий на востоке страны. Так, нардепы разрешили лечение военных в больнице "Феофания".

Как писало РБК-Украина позже, в конце 2015 года ВР предоставила право на бесплатное медобслуживание в "Феофании" пострадавшим евромайдановцам.

Добавим также, в 2016 году Верховная рада одобрила бесплатное лечение в "Феофании" пострадавших в АТО военных Государственной фискальной службы.

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