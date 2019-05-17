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У Раді хочуть передати лікарню "Феофанія" в управління Мінветеранів

Новини » Політика    17.05.2019 - 13:08
У Раді хочуть передати лікарню "Феофанія" в управління Мінветеранів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Комітет ВР у справах ветеранів підготував відповідний проект постанови

Комітет парламенту у справах ветеранів та осіб з інвалідністю ініціює передачу клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет підготував проект постанови про звернення ВР до президента України та Кабінету Міністрів України.

"З метою надання захисникам незалежності та суверенітету України та іншим ветеранам війни високоспеціалізованої медичної допомоги, комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю виступив з пропозицією про передачу клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України. Для реалізації цієї ініціативи комітетом підготовлено проект постанови", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, пропозиції та зауваження до проекту зазначеного документа комітет просить надсилати до 29.05.2019 року включно на адресу: Sinyavska@v.rada.gov.ua.

Нагадаємо, в квітні 2014 року Верховна рада підтримала в цілому законопроект №4897 щодо забезпечення належним медичним обслуговуванням учасників бойових дій на сході країни. Так, нардепи дозволили лікування військових у лікарні "Феофанія".

Як писало РБК-Україна пізніше, наприкінці 2015 року Верховна рада надала право на безкоштовне медобслуговування у "Феофанії" постраждалим євромайданівцям.

Додамо також, в 2016 році Верховна рада схвалила безкоштовне лікування у "Феофанії" постраждалих в АТО військових Державної фіскальної служби.

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