В Раде хотят конфисковать брошенные в аэропортах и на вокзалах автомобили чиновников

По мнению авторов законопроекта, такие изменения позволят в условиях военного положения удовлетворить потребности ВСУ транспортными средствами и будут способствовать "повышению уровня сознания и ответственности перед государством и украинским народом у служебных лиц".

Как отмечают авторы проекта, граждане вынуждены прятаться от войны и вместе со своими семьями покидать свои дома, транспортные средства, имущество, выезжая в более безопасные регионы нашей страны или за пределы Украины.

"Однако нередки случаи выезда за границу народных депутатов Украины, руководящих лиц государственных органов, других чиновников высокого ранга, которые оставляют государство и его граждан один на один с врагом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, ранее правительство запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы.