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В Раде хотят изменить Гражданский кодекс: станет "супермаркетом" правовых возможностей

Киев, Среда 27 января 2021 19:22
В Раде хотят изменить Гражданский кодекс: станет "супермаркетом" правовых возможностей
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук предложил модернизировать Гражданский кодекс Украины. Уже на этой неделе соответствующий законопроект вынесут на обсуждение рабочей группы.

Об этом говорится в интервью Стефанчука для "Укринформ".

По словам нардепа, модернизированный Гражданский кодекс должен быть качественным и должен стать "супермаркетом" правовых возможностей.

"Мы должны так модернизировать Гражданский кодекс, чтобы сделать из него "супермаркет" правовых возможностей для каждого гражданина. Гражданин "приходит" туда и выбирает тот или иной договор, те или иные условия. А наша задача - сделать, чтобы "товары" были максимально качественными, гарантированными с точки зрения закона, могли быть защищены в суде", - пояснил он.

Стефанчук прогнозирует, что весь процесс модернизации гражданского законодательства займет два года, а к обсуждению концепции смогут присоединиться все желающие. Для обсуждения будущего законопроекта планируют поехать в регионы.

"Обсуждение концепции имеет абсолютно открытый характер. Мы планируем ряд выездных заседаний для обсуждения в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы Гражданский кодекс был как можно лучшим. Хотелось бы, чтобы интерес со точечных вопросов переключался на анализ глобальных возможностей для каждого гражданина Украины", - добавил нардеп.

Напомним, недавно парламент рекомендовали одобрить законопроект об обороте оружия в Украине. Документ будет регулировать вопросы приобретения в собственность гражданами гражданского огнестрельного оружия.

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