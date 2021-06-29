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В Раде почти год дорабатывали закон о медиации в Украине: комитет предоставил заключение

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Украина, Вторник 29 июня 2021 17:01
В Раде почти год дорабатывали закон о медиации в Украине: комитет предоставил заключение Фото: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон о медиации в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде почти год дорабатывали закон о медиации ко второму чтению. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №3504.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ закрепляет на законодательном уровне возможность процедуры медиации. Она заключается в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами с помощью медиатора.

К работе над законопроектом ко второму чтению привлекли представителей Министерства юстиции, профильных ассоциаций и более 20 экспертов из разных организаций.

В закон поступило 562 предложения и поправки, из них - 91 комитетская поправка, 313 учтены частично или редакционно, 249 поправок предлагается отклонить.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о медиации №3504 в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.

Напомним, этот проект закона Рада приняла в первом чтении в середине июля прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля ВР провалила во втором чтении законопроект №3665 "О медиации": в зале не хватило голосов за принятие документа во втором чтении и за направление его на доработку в профильный комитет.

Так, в ноябре 2016 года Верховная рада поддержала за основу законопроект №3665 "О медиации", однако в целом его так и не приняли.

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