У Раді майже рік допрацьовували закон про медіацію в Україні: комітет надав висновок
У Верховній раді майже рік доопрацьовували закон про медіацію до другого читання. Комітет з питань правової політики рекомендує ВР ухвалити відповідний законопроект №3504.
Документ закріплює на законодавчому рівні можливості процедури медіації. Вона полягає у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.
До роботи над законопроектом до другого читання залучили представників Міністерства юстиції, профільних асоціацій та понад 20 експертів із різних організацій.
До закону надійшло 562 пропозиції та поправки, з них - 91 комітетська поправка, 313 враховано частково або редакційно, 249 поправок пропонується відхилити.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про медіацію №3504 у редакції, запропонованій комітетом", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, цей проект закону Рада ухвалила у першому читанні у середині липня минулого року.
Як писало РБК-Україна, в кінці лютого ВР провалила у другому читанні законопроект №3665 "Про медіацію": у залі не вистачило голосів за прийняття документа в другому читанні і за направлення його на доопрацювання у профільний комітет.
Так, у листопаді 2016 року Верховна рада підтримала за основу законопроект №3665 "Про медіацію", проте в цілому його так і не прийняли.