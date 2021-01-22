В Раде для "Энергоатома" предложили выпустить ОВГЗ на 7,4 млрд грн

Для улучшения финансового состояния НАЭК "Энергоатом" народные депутаты инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 7,4 млрд грн для компании.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в Facebook, напомнив, что недавно и.о. президента компании Петр Котин рассказал о финансовом кризисе в компании из-за убытков.

"Я прекрасно понимаю, что нельзя играться с безопасностью атомных станций, нарушать график поставок ядерного топлива и стабильностью вывоза отработанного топлива с АЭС. Поэтому народные депутаты межфракционных объединений "За развитие атомной энергетики" и "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" инициировали регистрацию законопроекта, который имеет целью улучшить финансовое состояние компании. Мы предлагаем выпустить ОВГЗ на 7,3 млрд гривен, чего точно будет достаточно для стабилизации финансового состояния компании", - написал Кучеренко.

Вместе с тем он отметил, что имеет много вопросов к тому, как компания участвует в тендерных процедурах и насколько прозрачно продает ток, ведь именно это может быть причиной убытков.

"Очень надеюсь на поддержку Радой этого важного для энергетической безопасности страны законопроекта. В то же время считаю нужным организовать более прозрачную деятельность компании и обеспечить контроль за эффективностью работы "Энергоатома" со стороны НКРЭКУ и Кабмина, который вчера подчинил компанию в свое управление, - подчеркнул нардеп.

Напомним, 20 января Кабинет министров Украины по поручению президента подчинил ГП "НАЭК "Энергоатом" в свое управление, забрав данную функцию из Министерства энергетики.

Ранее и.о. президента "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов перед компанией. Он отметил, что госкомпания не может нормально работать.