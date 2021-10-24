В Раде допускают, что власть могла поощрять депутатов голосовать за законопроект об олигархах

Отдельные депутаты и депутатские группы могли получать поощрения от власти в обмен на голоса за законопроект об олигархах .

"Если у вас достаточно голосов, в чем проблема переголосовать? Ведь нет никакой. А тут возникает вопрос. Не исключено, что были определенные поощрения отдельных или фракций, или депутатов голосовать по этому закону. И второй раз представители власти не хотят этих поощрений давать. А они не хотят второй раз голосовать без дополнительных каких-то благодарностей", - заявил нардеп.

Правовую коллизию, которая возникла во время голосования в парламенте 23 сентября, по мнению Павленко, можно было бы исправить путем повторного голосования с четким соблюдением регламентных процедур.

Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Оппозиционные фракции заявили о нарушении Конституции во время голосования. Также одновременно были приняты разные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, со слов депутата, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.