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В Раде допускают, что власть могла поощрять депутатов голосовать за законопроект об олигархах

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 октября 2021 14:24
В Раде допускают, что власть могла поощрять депутатов голосовать за законопроект об олигархах Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отдельные депутаты и депутатские группы могли получать поощрения от власти в обмен на голоса за законопроект об олигархах.

Об этом заявил народный депутат Юрий Павленко в эфире "Украина24".

"Если у вас достаточно голосов, в чем проблема переголосовать? Ведь нет никакой. А тут возникает вопрос. Не исключено, что были определенные поощрения отдельных или фракций, или депутатов голосовать по этому закону. И второй раз представители власти не хотят этих поощрений давать. А они не хотят второй раз голосовать без дополнительных каких-то благодарностей", - заявил нардеп.

Правовую коллизию, которая возникла во время голосования в парламенте 23 сентября, по мнению Павленко, можно было бы исправить путем повторного голосования с четким соблюдением регламентных процедур.

Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Оппозиционные фракции заявили о нарушении Конституции во время голосования. Также одновременно были приняты разные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, со слов депутата, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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Закон об олигархах Верховная рада
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