В Раде блокируют инвестиции в "зеленую" энергетику, - нардеп

По его словам, иностранные компании, среди которых NBT, Guris (Ovidnorth), Ori, Nebras Power, Exim Kolis - строят в ветровые электростанции, которые освободят Украину и в целом Европу от российского энергетического шантажа.

"Этим компаниям украинская власть пообещала сохранить инвестиционные условия, чтобы они смогли достроить свои объекты, которые остановили из-за войны. На прошлой неделе комитет по вопросам экономики уже принял обещанную правку в закон, но здесь по традиции включились коррупционеры", - сказал Гончаренко.

"И вот вчера (15 августа, - ред.) этот же комитет экстренно собрался на повторное заседание и указанную правку вычеркнул из проекта закона", - добавил нардеп.

Также он сообщил, что межфракционное объединение депутатов "Чистая энергия-здоровая окружающая среда" будет добиваться выполнения государством своих обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и делать все возможное, чтобы привлечь в Украину как можно больше западных инвестиций.