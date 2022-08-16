В Раді блокують інвестиції в "зелену" енергетику, - нардеп

За його словами, іноземні компанії - серед яких NBT, Guris (Ovidnorth), Ori, Nebras Power, Exim Kolis - будують в вітрові електростанції, які звільнять Україну і в цілому Європу від російського енергетичного шантажу.

"Цим компаніям українська влада пообіцяла зберегти інвестиційні умови, щоб вони змогли добудувати свої об’єкти, які зупинили через війну. Минулого тижня комітет з питань економіки уже прийняв обіцяну правку до закону, але тут по традиції включилися корупціонери", - сказав Гончаренко.

"І от вчора (15 серпня, - ред.) цей самий комітет екстрено зібрався на повторне засідання і вказану правку викреслив з проекту закону", - додав нардеп.

Також він повідомив, що міжфракційне об’єднання депутатів "Чиста енергія - здорове довкілля" буде добиватися виконання державою своїх зобов’язань перед інвесторами в відновлювані джерела енергії й робити все можливе, щоб залучити в Україну якомога більше західних інвестицій.