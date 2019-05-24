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В БПП анонсировали закон о выборах с открытыми списками

Новости » Выборы 2019    24.05.2019 - 12:43
В БПП анонсировали закон о выборах с открытыми списками
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

Парламент соберется на очередное заседание в следующий вторник

В ближайшее время Верховная рада может начать рассмотрение законопроекта об изменениях избирательной системы на основе открытых избирательных списков. Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов в эфире канала "Прямой".

Герасимов рассказал, что в ближайшие недели на рассмотрении будут находиться социальные законы, а также законы, которые касаются сферы нацбезопасности. Кроме этого, будут рассмотрены такие законопроекты, как о временных следственных комиссиях, добавил он.

"Также в ближайшее время парламент начнет рассматривать законопроект об изменении избирательной системы, подчеркиваю, на основе открытых избирательных списков", - заявил Герасимов.

Он сообщил, что эти вопросы были обсуждены на встрече глав фракций с главой Верховной рады Андреем Парубием в четверг, 23 мая.

Напомним, Верховная рада 22 мая собиралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях в закон о выборах. Но депутаты не смогли поддержать включение законопроекта в повестку дня сессии. Законопроект предусматривал сохранение закрытых списков.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля. Указ президента уже обжалован в Верховном суде.

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