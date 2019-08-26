В Раде анонсировали внедрение новой системы голосования

В Верховной раде за полгода появится новая система голосования, которая будет работать по отпечатку пальца. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для введения голосования по отпечатку пальца будут внесены изменения в закон "О регламенте Верховной рады Украины".

"Сегодня предлагают введение сенсорной кнопки, срок которой истек в 2008-м году. Во-вторых, в регламенте ВР нет положений, которые касаются голосований по сенсорной кнопке. Мы последовательно отстаивали этот вопрос, но мы хотим, чтобы внедрение сенсорной кнопки соответствовало техническим условиям... Этот вопрос должен быть закреплен юридически. Пройдя эти два этапа, мы введем сенсорную кнопку", - заявил Стефанчук.

Новоизбранный нардеп не исключает, что при условии внедрения системы "Рада - 4" в парламенте 9 созыва сенсорная кнопка сможет реагировать на отпечаток пальца.

"Сегодня мы уже ставим вопрос о введении (системы - ред.) "Рада - 4". Не "Рада - 3". Сенсорная кнопка - это просто реакция на тепло. А когда мы уже говорим о "Рада - 4", мы говорим о реакции о отпечаток пальца. Об этом мы будем говорить с технической точки зрения", - пояснил он.

Стефанчук отметил, что новая система голосования по отпечатку пальца может быть введена уже через полгода.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с институтом прикладной математики, который отвечает за эти вещи. Я думаю, что где-то в течение полгода мы этот вопрос сможем... Это вопрос технический. Его надо сертифицировать, внедрить и завести в ВР. Я думаю, за зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования", - добавил он.

Напомним, ранее внештатный советник президента Украины Михаил Федоров анонсировал разработку онлайн системы голосования на выборах. По словам Федорова, команда президента уже занимается разработкой данного проекта, а пилотную версию могут запустить уже на местных выборах.