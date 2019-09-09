В Раде анонсировали снижение цены на газ для населения с сентября

В сентябре цену на газ для населения снизят на 115 гривен за тысячу кубометров. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - заявил Герус.

Напомним, в начале сентября НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 сентября 2019 года, не изменив их по сравнению с августом.

Как писало РБК-Украина, цены на газ на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне переизбытка запасов.

Добавим также, "Нафтогаз" запустил продажу газа населению по "летним" ценам. Украинцы смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной цене, а использовать его - зимой.