В Раде анонсировали повестку дня следующей сессии

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко считает, что в сентябре монобольшинство инициирует принятие в первом чтении закона о налоговой амнистии

В "Слуге народа" анонсировали повестку дня следующей очередной сессии. Планируют принять законопроекты для бизнеса и стимулированию экономики.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Чем мы будем заниматься на следующий год? Надо заниматься экономикой, соцсферой и делать все для того, чтобы эпоха бедности начала заканчиваться более интенсивно", - заявил Корниенко.

По его словам, в сентябре монобольшинство инициирует принятие в первом чтении закона о налоговой амнистии, а также определится с принятием законопроекта о налоговом капитале.

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