UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радбез ООН збереться сьогодні за запитом України з питання підриву Каховської ГЕС

Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України за ООН (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, проведе засідання за запитом України з приводу підриву Росією Каховської ГЕС.

Як пише РБК-Україна, про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця в своєму Twitter.

За його словами, засідання почнеться о 23:00 за київським часом.

"Рада Безпеки ООН збереться сьогодні за запитом України, надісланим головуванню ОАЕ в РБ ООН, о 08.00 для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій Херсонщині", - написав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку замінували ще минулого року. Через це близько 80 населених пунктів може бути затоплено.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Пізніше постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія також скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

Більш детально про інцидент на Каховській ГЕС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН