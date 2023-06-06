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Совбез ООН соберется сегодня по запросу Украины по вопросу подрыва Каховской ГЭС

Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины по ООН (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 июня, проведет заседание по запросу Украины по поводу подрыва Россией Каховской ГЭС.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter.

По его словам, заседание начнется в 23:00 по Киеву.

"Совет Безопасности ООН соберется сегодня по запросу Украины, направленному председательству ОАЭ в СБ ООН, в 08.00 для обсуждения подрыва дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированной Херсонщине", - написал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которую заминировали еще в прошлом году. Из-за этого около 80 населенных пунктов могут быть затоплены.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупанты напомнили о Дне русского языка. Подобная затея вызвала много критики в адрес Организации. Однако в МИД Украины заявляли о намерении созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Позже постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия также созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Более подробно об инциденте на Каховской ГЭС можете узнать в материале РБК-Украина .

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ООН