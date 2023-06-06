Радбез ООН збереться сьогодні за запитом України з питання підриву Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, проведе засідання за запитом України з приводу підриву Росією Каховської ГЕС.

Як пише РБК-Україна, про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця в своєму Twitter.

За його словами, засідання почнеться о 23:00 за київським часом.

"Рада Безпеки ООН збереться сьогодні за запитом України, надісланим головуванню ОАЕ в РБ ООН, о 08.00 для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій Херсонщині", - написав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку замінували ще минулого року. Через це близько 80 населених пунктів може бути затоплено.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Пізніше постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія також скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

Більш детально про інцидент на Каховській ГЕС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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