ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совбез ООН соберется сегодня по запросу Украины по вопросу подрыва Каховской ГЭС

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 22:47
Совбез ООН соберется сегодня по запросу Украины по вопросу подрыва Каховской ГЭС Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины по ООН (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 июня, проведет заседание по запросу Украины по поводу подрыва Россией Каховской ГЭС.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter.

По его словам, заседание начнется в 23:00 по Киеву.

"Совет Безопасности ООН соберется сегодня по запросу Украины, направленному председательству ОАЭ в СБ ООН, в 08.00 для обсуждения подрыва дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированной Херсонщине", - написал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которую заминировали еще в прошлом году. Из-за этого около 80 населенных пунктов могут быть затоплены.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупанты напомнили о Дне русского языка. Подобная затея вызвала много критики в адрес Организации. Однако в МИД Украины заявляли о намерении созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Позже постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия также созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Более подробно об инциденте на Каховской ГЭС можете узнать в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
Эвакуация, угроза для юга и проблемы с водой: последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины
Эвакуация, угроза для юга и проблемы с водой: последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет