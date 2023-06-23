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Радбез ООН сьогодні обговорить зарозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС

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П'ятниця 23 червня 2023 05:16
Радбез ООН сьогодні обговорить зарозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС Фото: Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на ЗАЕС та Каховській ГЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорить загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. Відомо, що від ООН виступить заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні, як зазначено в секретаріаті Ради Безпеки.

У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України". Зустріч розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки та служби безпеки Росія може здійснити терористичний акт з викидом радіації на ЗАЕС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак передав раднику президента США Джо Байдена дані української розвідки про плани російських військових, зокрема щодо ЗАЕС.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Російські війська, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу. Вода затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях. Загинуло щонайменше 21 людина.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальні екологічні збитки оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

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