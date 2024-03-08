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Радбез ООН сьогодні обговорить удари росіян по Україні

Фото: Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити атаки росіян по Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН сьогодні, 8 березня, збереться, щоби обговорити удари росіян по Одесі. Засідання пройде з ініціативи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму засідань Ради безпеки ООН.

На засіданні на тему "Підтримка миру та безпеки України" також обговорять низку гуманітарних питань в Україні. Зазначається, що список доповідачів буде визначено у порядку надходження заявок.

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як працює Рада безпеки ООН

Рада Безпеки ООН – це один із основних органів ООН, відповідальний за підтримку міжнародного миру та безпеки. Його основні обов'язки включають розгляд питань, що стосуються міжнародної безпеки, миротворчості, та прийняття рішень щодо заходів, спрямованих на запобігання чи вирішенню конфліктів.

Рада Безпеки складається з 15 членів, з яких п'ять постійних членів та десять не постійних. Постійні члени Радбезу – США, Росія, Китай, Франція та Британія – мають особливий статус в ООН, що дає їм право блокувати рішення Ради шляхом використання вето у разі незгоди із запропонованою резолюцією.

Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив жаль з приводу того, що Рада Безпеки ООН не змогла адекватно відреагувати на вторгнення Росії в Україну та конфлікт ХАМАСу та Ізраїлю в секторі Газа, заявивши, що ці конфлікти "можливо, фатально" підірвали його авторитет.

 

 

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