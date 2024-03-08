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Совбез ООН сегодня обсудит удары россиян по Украине

Фото: Совбез ООН соберется, чтобы обсудить атаки россиян по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН сегодня, 8 марта, соберется, чтобы обсудить удары россиян по Одессе. Заседание пройдет по инициативе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.

На заседании по теме "Поддержание мира и безопасности Украины" также обсудят ряд гуманитарных вопросов в Украине. Отмечается, что список докладчиков будет определен в порядке поступления заявок.

Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как работает Совбез ООН

Совет Безопасности ООН – это один из основных органов ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Его основные обязанности включают рассмотрение вопросов, касающихся международной безопасности, миротворчества, и принятие решений по мерам, направленным на предотвращение или разрешение конфликтов.

Совет Безопасности состоит из 15 членов, из которых пять постоянных членов и десять не постоянных. Постоянные члены Совбеза – США, Россия, Китай, Франция и Британия – имеют особый статус в ООН, что дает им право блокировать решения Совета путем использования вето в случае несогласия с предложенной резолюцией.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности ООН не смог адекватно отреагировать на вторжение России в Украину и конфликт ХАМАСа и Израиля в секторе Газа, заявив, что эти конфликты "возможно, фатально" подорвали его авторитет.

 

 

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