Радбез ООН схвалив відправку іноземних військових на Гаїті

Ситуація на Гаїті

Ворогуючі банди контролюють більшу частину столиці країни

Військова місія має прийти на допомогу місцевим силам безпеки, які хоч і отримують міжнародну підтримку, але залишаються в меншості та з гіршим озброєнням, ніж бандити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.