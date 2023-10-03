Радбез ООН схвалив відправку іноземних військових на Гаїті

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй дала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті для боротьби з місцевими бандами, які фактично контролюють частину країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ворогуючі банди контролюють більшу частину столиці країни
Військова місія має прийти на допомогу місцевим силам безпеки, які хоч і отримують міжнародну підтримку, але залишаються в меншості та з гіршим озброєнням, ніж бандити.
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