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Радбез ООН схвалив відправку іноземних військових на Гаїті

Фото: Радбез ООН відправив міжнародну місію військових на Гаїті (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй дала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті для боротьби з місцевими бандами, які фактично контролюють частину країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ситуація на Гаїті

Ворогуючі банди контролюють більшу частину столиці країни 

Військова місія має прийти на допомогу місцевим силам безпеки, які хоч і отримують міжнародну підтримку, але залишаються в меншості та з гіршим озброєнням, ніж бандити.

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