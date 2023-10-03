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Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

Фото: Совбез ООН отправил международную миссию военных на Гаити (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити для борьбы с местными бандами, фактически контролирующими часть страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ситуация на Гаити

Враждующие банды контролируют большую часть столицы страны

Военная миссия должна помочь местным силам безопасности, которые хотя и получают международную поддержку, но остаются в меньшинстве и с худшим вооружением, чем бандиты.

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