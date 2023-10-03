Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити для борьбы с местными бандами, фактически контролирующими часть страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Враждующие банды контролируют большую часть столицы страны
Военная миссия должна помочь местным силам безопасности, которые хотя и получают международную поддержку, но остаются в меньшинстве и с худшим вооружением, чем бандиты.
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