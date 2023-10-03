Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

Ситуация на Гаити

Враждующие банды контролируют большую часть столицы страны

Военная миссия должна помочь местным силам безопасности, которые хотя и получают международную поддержку, но остаются в меньшинстве и с худшим вооружением, чем бандиты.

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