Радбез ООН проводить екстрене засідання через загрозу війни на Близькому Сході

На засіданні мають обговорити ситуацію довкола ліквідації старшого радника лідера "Хезболли" Ісмаїла Ганії під час удару в Тегерані.

Обговорення цього питання запросив Іран, надіславши запит Генсеку ООН та постійному представництву Росії, яка у липні головує в Раді безпеки ООН. Запит Тегерану підтримали члени Радбезу - Росія, Алжир та Китай.

Дипломатичне протистояння

Вбивства політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Ірані та одного з командирів "Хезболли" у Лівані розпалили дипломатичну боротьбу в ООН та інших організаціях, які намагаються стримати складну ситуацію, що загострюється.

"Різноманітні напади за останні кілька днів є серйозною і небезпечною ескалацією", - заявила на початку засідання Ради заступник Генсека ООН Розмарі Дікарло. Вона закликає до дипломатичних зусиль "змінити траєкторію і шукати шлях до регіонального миру і стабільності".

Під час засідання більшість країн-членів Ради Безпеки ООН закликали активізувати дипломатичні зусилля для запобігання ширшому конфлікту.

Китай, Росія, Алжир та інші засуджують вбивство Ханії в Тегерані, яке посол Ірану в ООН назвав терористичним актом.

Натомість заступник посла США в ООН Роберт Вуд закликав членів Ради Безпеки, що мають вплив на Іран, посилити тиск на Тегеран для припинення ескалації свого проксі-конфлікту проти Ізраїлю та інших учасників.

Посол Ірану Амір Саїд Іравані зазначив, що Іран постійно проявляв максимальну стриманість, але залишає за собою право рішуче відповісти. Він закликав Раду Безпеки засудити Ізраїль і покарати його санкціями.

Заступник представника Ізраїлю в ООН Джонатан Міллер закликав Раду Безпеки засудити Іран за підтримку регіонального тероризму і посилити санкції проти Тегерана.

"Ми захистимося і відповімо великою силою проти тих, хто завдає нам шкоди", - сказав Міллер, закликаючи світ підтримати Ізраїль.

Однак, на думку видання, малоймовірно, що Рада Безпеки зможе об'єднатися навколо якогось спільного послання щодо авіаударів. США, ключовий союзник Ізраїлю, та Росія, що має тісні зв'язки з Іраном, є членами Ради з правом вето.