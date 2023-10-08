Радбез ООН проведе екстрене засідання за зачиненими дверима через війну в Ізраїлі

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання за зачиненими дверима щодо ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Засідання Радбезу розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Очікується, що постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан проведе брифінг для журналістів перед початком засідання.
Вчора зранку терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. Бойовикам вдалося захопити низку населених пунктів.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.
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