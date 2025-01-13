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Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

За ініціативи України Рада Безпеки ООН сьогодні, 13 січня, проведе засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення. Воно відбудеться за формулою "Арріа".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"З ініціативи України сьогодні Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа" на тему злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних осіб", - написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна буде використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до українців, які перебувають в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення.

Розстріл українських військових

Нагадаємо, 6 січня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російські солдати розстріляли українських військових у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.

Однією з наймасовіших страт став розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.

Додамо, за даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.

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