Совбез ООН по инициативе Украины проведет заседание по преступлениям РФ против пленных

"По инициативе Украины сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по формуле "Арриа" на тему преступлений России против украинских военнопленных и гражданских лиц", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина будет использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к украинцам, которые находятся в российском плену, защищать их права и требовать их освобождения.