Совбез ООН по инициативе Украины проведет заседание по преступлениям РФ против пленных
По инициативе Украины Совет Безопасности ООН сегодня, 13 января, проведет заседание по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения. Оно состоится по формуле "Арриа".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
"По инициативе Украины сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по формуле "Арриа" на тему преступлений России против украинских военнопленных и гражданских лиц", - написал Сибига.
Он подчеркнул, что Украина будет использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к украинцам, которые находятся в российском плену, защищать их права и требовать их освобождения.
Расстрел украинских военных
Напомним, 6 января омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские солдаты расстреляли украинских военных в Донецкой области. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области.
Одной из самых массовых казней стал расстрел 16 украинских военных на Покровском направлении. Правоохранители уже установили подразделение оккупантов, которые могли осуществить казнь.
Добавим, по данным бывшего генпрокурора Андрея Костина, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток.
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