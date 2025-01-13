Совбез ООН по инициативе Украины проведет заседание по преступлениям РФ против пленных

По инициативе Украины Совет Безопасности ООН сегодня, 13 января, проведет заседание по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения. Оно состоится по формуле "Арриа".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.