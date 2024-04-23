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Рада звільнила більше половини членів Рахункової палати

Київ, Вівторок 23 квітня 2024 15:39
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Рада звільнила більше половини членів Рахункової палати Фото: Рада звільнила більше половини членів Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада України звільнила сімох членів Рахункової палати. У них закінчився термін повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, "за" звільнення проголосували 264 парламентарі.

Залізняк уточнив, що йдеться про:

  • Віктора Богуна;
  • Андрія Дідика;
  • Василя Невідомого;
  • Ірину Іванову;
  • Цезаря Огонь;
  • Ігоря Яремчука;
  • Андрія Майснера.

Тепер у Рахунковій палаті залишилося лише п'ять членів. За словами Железняка, у Раді розраховують, що Рахункова палата все ще зможе ухвалювати рішення з таким складом.

Чим займається Рахункова палата

Зазначимо, що Рахункова палата - це орган, членів якого визначає Верховна рада. Він повністю підпорядкований парламенту. Головна функція Рахункової палати - фінансово-бюджетний контроль.

Фактично орган проводить експертизи та аналіз держбюджету. Зокрема, він контролює надходження коштів до державного бюджету та подальше їх використання.

Наприкінці 2023 року Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати. Це сталося, незважаючи на те, що західні партнери просили Україну не поспішати з таким рішенням. Сьогодні, 23 квітня, людей, яких призначили наприкінці 2023-го, не звільняли.

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