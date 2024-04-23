ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада уволила больше половины членов Счетной палаты

Киев, Вторник 23 апреля 2024 15:39
UA EN RU
Рада уволила больше половины членов Счетной палаты Фото: Рада уволила больше половины членов Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада Украины уволила семь членов Счетной палаты. У них закончился срок полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, "за" увольнение проголосовали 264 парламентария.

Железняк уточнил, что речь идет про:

  • Виктора Богуна;
  • Андрея Дидыка;
  • Василия Невидомого;
  • Ирину Иванову;
  • Цезаря Огонь;
  • Игоря Яремчука;
  • Андрея Майснера.

Теперь в Счетной палате осталось только пять членов. По словам Железняка, в Раде рассчитывают, что Счетная палата все еще сможет принимать решения с таким составом.

Чем занимается Счетная палата

Отметим, что Счетная палата - это орган, членов которого определяет Верховная рада. Он полностью подчиненный парламенту. Главная функция Счетной палаты - финансово-бюджетный контроль.

Фактически орган проводит экспертизы и анализ госбюджета. В частности, он контролирует поступление средств в государственный бюджет и дальнейшее их использование.

В конце 2023 года Рада назначила четырех членов Счетной палаты. Это произошло, несмотря на то, что западные партнеры просили Украину не торопиться с таким решением. Сегодня, 23 апреля, тех людей, которых назначили в конце 2023-го, не увольняли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Счетная палата Госбюджет Верховная рада
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится