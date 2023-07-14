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Рада звернулася до президента Грузії з проханням помилувати Саакашвілі

Фото: Рада звернулася щодо Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада звернулася до президента Грузії та парламентів держав - членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

За його даними, проект постанови №9491 підтримали 285 депутатів.

Верховна рада з метою збереження життя та здоров’я громадянина України:

  • закликала президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати омбудсмену Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі;
  • звернулася до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;
  • звернулася до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити резолюції щодо необхідності помилування Саакашвілі президентом Грузії.

Обґрунтування помилування

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Верховну раду України до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я третього президента Грузії (2004-2013 рр.), громадянина України Міхеіла Саакашвілі

"З огляду на положення Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, проект звернення Верховної ради ґрунтується на загальноприйнятих міжнародно-правових стандартах у сфері гуманітарного права та подається з метою індивідуалізованого прояву акту гуманізму та милосердя стосовно громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в документі.

Стан здоров'я Саакашвілі

Грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.

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Верховна радаМіхеіл Саакашвілі