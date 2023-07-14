Рада звернулася до президента Грузії з проханням помилувати Саакашвілі

Верховна рада звернулася до президента Грузії та парламентів держав - членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
За його даними, проект постанови №9491 підтримали 285 депутатів.
Верховна рада з метою збереження життя та здоров’я громадянина України:
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Верховну раду України до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я третього президента Грузії (2004-2013 рр.), громадянина України Міхеіла Саакашвілі
"З огляду на положення Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, проект звернення Верховної ради ґрунтується на загальноприйнятих міжнародно-правових стандартах у сфері гуманітарного права та подається з метою індивідуалізованого прояву акту гуманізму та милосердя стосовно громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в документі.
Грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.
З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.
Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.