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Рада звернулася до міжнародних організацій з метою звільнення та повернення в Україну полонених журналістів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій, які захищають права журналістів з метою забезпечення звільнення та повернення в Україну полонених та незаконно утримуваних журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Свобода вираження поглядів та свобода медіа є невід’ємними складовими справжньої демократії. Роль журналістів в умовах російської збройної агресії надважлива, оскільки медіа - це також зброя. Їхня робота визначає доступ до правдивої інформації, формує об'єктивне уявлення про події та допомагає у протидії військовій пропаганді та дезінформації", - зазначила Шуляк.

За словами нардепа, внаслідок російської збройної агресії загинуло 70 журналістів, понад два десятки працівників медіа перебувають у полоні або незаконно утримуються РФ.

"Організації, які захищають права журналістів, вказують на порушення міжнародного гуманітарного права умовами утримання українських журналістів в російських в'язницях. Це вимагає негайних дій та міжнародного співробітництва для звільнення та повернення цих журналістів на Батьківщину", - наголосила Шуляк.

Очільниця партії зазначила, що звернення Верховної ради до міжнародних організацій є нагальним кроком у боротьбі за свободу українських журналістів.

"Для нас кожен утримуваний журналіст - це про порушення прав людини, про загрозу доступу до правдивої інформації та про міжнародну безпеку. За останні кілька років Україна стала свідком несправедливого утримання своїх журналістів, що є частиною злочинної стратегії РФ, яка порушує міжнародні стандарти, загрожує життю та здоров'ю цих осіб", - резюмувала Шуляк.

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