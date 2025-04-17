Рада зробила автоцивілку безкоштовною для учасників війни: що треба знати

Ветеранам і людям з інвалідністю через війну компенсуватимуть витрати на автоцивілку. Відповідне рішення у четвер, 17 квітня, підтримала Верховна Рада.
РБК-Україна розповідає, що про це повідомили заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк та нардеп Олексій Гончаренко.
Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. За документ проголосували 285 депутатів.
Закон передбачає 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:
Таким чином, для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни автоцивілка буде безкоштовною.
Отримати компенсацію можна з 1 січня 2025 року і до завершення воєнного стану плюс рік після держава відшкодовуватиме страхові премії за договорами страхування.
Нардепи зауважують, що до 30 червня 2025 року ці категорії можуть не купувати поліс узагалі, але в разі ДТП виплати все одно здійснюватимуться коштом централізованого страхового резервного фонду МТСБУ.
Компенсація надаватиметься за умови дотримання кількох критеріїв:
У разі порушення умов (наприклад, неправдива інформація або передача авто іншій особі) - право на компенсацію скасовується.
Також уряд отримає повноваження визначати додаткові умови та розміри компенсацій для інших категорій громадян, які мають право на знижку.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Згідно з новим законом №3720-ІХ, скасовано державне регулювання цін на поліси, що дозволяє страховим компаніям самостійно визначати тарифи на основі оцінки ризиків. Це може призвести до зростання вартості полісів на 25-30% .
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