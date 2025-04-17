Рада сделала автогражданку бесплатной для участников войны: что надо знать

Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №12295-д, который предусматривает компенсацию расходов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны. За документ проголосовали 285 депутатов.

Что изменится

Закон предусматривает 100% компенсацию стоимости автогражданки для этих категорий украинцев:

50% стоимости, как и сейчас, компенсирует МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины);

остальные 50% будет покрывать государство из бюджета.

Таким образом, для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны автогражданка будет бесплатной.

Когда заработает

Получить компенсацию можно с 1 января 2025 года и до завершения военного положения плюс год после государство будет возмещать страховые премии по договорам страхования.

Нардепы отмечают, что до 30 июня 2025 года эти категории могут не покупать полис вообще, но в случае ДТП выплаты все равно будут осуществляться за счет централизованного страхового резервного фонда МТСБУ.

Важные условия

Компенсация будет предоставляться при условии соблюдения нескольких критериев:

авто находится в собственности лица;

не используется для коммерческих перевозок;

используется только одно транспортное средство;

управляет автомобилем сам владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку.

В случае нарушения условий (например, ложная информация или передача авто другому лицу) - право на компенсацию отменяется.

Также правительство получит полномочия определять дополнительные условия и размеры компенсаций для других категорий граждан, имеющих право на скидку.