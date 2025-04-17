Рада сделала автогражданку бесплатной для участников войны: что надо знать

Ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны будут компенсировать расходы на автогражданку. Соответствующее решение в четверг, 17 апреля, поддержала Верховная Рада.
РБК-Украина рассказывает, что об этом сообщили заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк и нардеп Алексей Гончаренко.
Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №12295-д, который предусматривает компенсацию расходов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны. За документ проголосовали 285 депутатов.
Закон предусматривает 100% компенсацию стоимости автогражданки для этих категорий украинцев:
Таким образом, для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны автогражданка будет бесплатной.
Получить компенсацию можно с 1 января 2025 года и до завершения военного положения плюс год после государство будет возмещать страховые премии по договорам страхования.
Нардепы отмечают, что до 30 июня 2025 года эти категории могут не покупать полис вообще, но в случае ДТП выплаты все равно будут осуществляться за счет централизованного страхового резервного фонда МТСБУ.
Компенсация будет предоставляться при условии соблюдения нескольких критериев:
В случае нарушения условий (например, ложная информация или передача авто другому лицу) - право на компенсацию отменяется.
Также правительство получит полномочия определять дополнительные условия и размеры компенсаций для других категорий граждан, имеющих право на скидку.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу новые правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Согласно новому закону №3720-ІХ, отменено государственное регулирование цен на полисы, что позволяет страховым компаниям самостоятельно определять тарифы на основе оценки рисков. Это может привести к росту стоимости полисов на 25-30%.
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