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Рада збільшила видатки на безпеку та оборону більш ніж на 500 млрд гривень

Фото: Рада збільшила видатки на оборону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши видатки на 537,2 млрд гривень. Документ підтримали 326 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Урядовий законопроект №9105 передбачає збільшення видатків для:

  • Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 372,5 млрд гривень, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 364,3 млрд гривень,
  • МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 98,4 млрд гривень, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 95,9 млрд гривень,
  • Головного управління розвідки Міноборони - 4,6 млрд гривень (оплата праці),
  • Служби безпеки - 9,3 млрд гривень (оплата праці),
  • Держспецзв’язку - 31,6 млрд гривень, з них оплата праці - 1,6 млрд гривень, забезпечення спеціальною технікою та обладнанням - 30 млрд гривень.
  • Національне антикорупційне бюро - 50,6 млн гривень (оплата праці).

Голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.

Зокрема, 518 млрд гривень спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). Ще 19 млрд гривень спрямовується на поповнення резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

"Бюджетний комітет додав до проекту закону норму про те, що кошти резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд гривень у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд гривень)", - написала Підласа у Facebook.

Нагадаємо, 13 березня уряд схвалив в законопроект про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд гривень. Понад 518 млрд гривень пропонувалося додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд.

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