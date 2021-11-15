Когда Рада займется госбюджетом-2022: Стефанчук назвал дату

"Следующая пленарная неделе, скорее всего, будет бюджетной. Следующая, не эта", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Согласно РегламентуРады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.