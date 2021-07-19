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Рада завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы разблокировать судебную реформу

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада Украины завтра, 20 июля, планирует собраться на внеочередное заседание. На повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам нардепа, на внеочередном заседании парламентариям нужно будет отклонить 10 постановлений.

"Нужно отклонить десять постановлений, которые блокируют судебную реформу (законопроекты по ВККС и ВСП) и реформу "Укроборонпрома". После этого соответствующие законопроекты подпишет спикер парламента и президент", - сказала Кравчук.

Планируется, что внеочередное заседание парламента начнется в 14:00. Подготовку к внеочередному заседанию подтвердил РБК-Украина и глава партии "СН", нардеп Александр Корниенко.

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Судебная реформавнеочередное заседаниеЕвгения КравчукВерховная рада