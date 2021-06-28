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Рада завтра соберется на внеочередное заседание

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 13:35
Рада завтра соберется на внеочередное заседание Фото: Рада соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной рады. Оно состоится во вторник, 29 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ожидается, что нардепы рассмотрят пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В то же время в эфире канала "Украина 24" заместитель главы ВР Руслан Стефанчук не исключил проведения новых внеочередных заседаний, более того, внеочередной сессии. По его словам, это нужно, чтобы успеть рассмотреть важные для государства вопросы.

"Для нас в приоритете принятия тех законопроектов, которые, во-первых, являются определяющими для развития Украины, а это целый ряд законодательных инициатив, касающихся вопросов оборонки, экологии, вопросов, касающихся наших правоохранительных органов", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании.

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внеочередное заседание Верховная рада
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