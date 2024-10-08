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Рада завтра розгляне заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, але є нюанс

Київ, Вівторок 08 жовтня 2024 17:41
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Рада завтра розгляне заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, але є нюанс Ілюстративне фото: в Україні можуть заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада вже завтра, 9 жовтня, розгляне в другому читанні законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Але документ не міститиме важливу норму про демобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Він зазначив, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію законопроекту 11379-д, яку завтра винесуть на голосування у парламенті.

"Вони прибирають з цього документа положення про право на звільнення для мобілізованих", - уточнив Гончаренко.

За його словами, у комітеті хочуть робити новий законопроект, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних до 25 років.

При цьому нардеп прогнозує, що завтра Рада підтримає законопроект у другому читанні і це остаточно зупинить мобілізацію обмежено придатних у віці від 18 до 25 років.

Що передувало

Нагадаємо, 3 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроект, яким пропонується заборонити мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років.

Таких українців досі могли призвати на військову службу, оскільки їх вважали за військовозобов'язаними.

Документ, який парламент ухвалив у першому читанні, також містив норму щодо демобілізації тих обмежено придатних українців до 25 років, яких уже призвали на військову службу. Але до другого читання законопроект змінили.

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