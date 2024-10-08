Рада завтра розгляне заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, але є нюанс

Верховна Рада вже завтра, 9 жовтня, розгляне в другому читанні законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Але документ не міститиме важливу норму про демобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

Він зазначив, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію законопроекту 11379-д, яку завтра винесуть на голосування у парламенті.

"Вони прибирають з цього документа положення про право на звільнення для мобілізованих", - уточнив Гончаренко.

За його словами, у комітеті хочуть робити новий законопроект, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних до 25 років.

При цьому нардеп прогнозує, що завтра Рада підтримає законопроект у другому читанні і це остаточно зупинить мобілізацію обмежено придатних у віці від 18 до 25 років.