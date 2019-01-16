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Рада завтра планирует реформировать систему санэпидемконтроля

Новости » Политика    16.01.2019 - 11:23
Рада завтра планирует реформировать систему санэпидемконтроля
Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК-Украина)

Нардепы 17 января могут повторно рассмотреть законопроект №8464-д

Верховная рада завтра, 17 января, планирует повторно рассмотреть законопроект о реформировании системы санитарно-эпидемиологического контроля Украины. Соответствующий законопроект №8464-д, разработанный группой из 25 депутатов разных фракций под руководством комитета по вопросам здравоохранения, был подан в парламент в сентябре 2018 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН

Как известно, в начале декабря 2018 г. депутаты не смогли принять его за основу, решив вернуть его на повторное первое чтение.

Во-первых, законопроект предусматривает модернизацию санитарно-эпидемиологического законодательства страны - т.к. по сути действующие нормы и нормативы в этой сфере, были разработаны еще во времена Советского союза, и не учитывают многих сегодняшних реалий и требований европейского законодательства.

Во-вторых, законопроект более четко определяет органы, ответственные за государственный контроль в сфере санитарно-эпидемиологической защиты, за разработку нормативов и выдачу разрешений в этой сфере. По сути система санитарно-эпидемиологической службы в Украине была ликвидирована в 2014 г.

В-третьих, определяя ответственных, законопроект тем не менее разводит упомянутые функции (госконтроля, разработка нормативов и выдача разрешений) по разным государственным органам, предотвращая возможную монополизацию.

Как известно, а последние годы санитарно-эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась. По данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, количество регистрируемых случаев инфекций и эпидемий в Украине за прошедший год выросло.  Особенно критическая ситуация сложилась с корью.

По данным Минздрава, за 2018 г. в Украине корью заболело 54 тыс. человек. Кроме того, эпидемиологические риски несет и война, которая продолжается с 2014 г. В частности, в прошлом году представители Украины предупреждали Парламентскую ассамблею НАТО о возможных рисках применения террористами химического оружия и о необходимости усиления химической и эпидемиологической защиты населения.

Несмотря на существующие разногласия с профильным парламентским комитетом законопроект поддержало и Министерство здравоохранения Украины.

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