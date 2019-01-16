Рада завтра планує реформувати систему санепідемконтролю

Фото: Верховна рада (Віталій Носач / РБК-Україна)

Нардепи 17 січня можуть повторно розглянути законопроект №8464-д

Верховна рада завтра, 17 січня, планує повторно розглянути законопроект про реформування системи санітарно-епідеміологічного контролю України. Відповідний законопроект №8464-д, розроблений групою з 25 депутатів різних фракцій під керівництвом комітету з питань охорони здоров'я, був поданий до парламенту у вересні 2018 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНИАН.

Як відомо, на початку грудня 2018 р. депутати не змогли прийняти його за основу, вирішивши повернути його на повторне перше читання.

По-перше, законопроект передбачає модернізацію санітарно-епідеміологічного законодавства країни - оскільки по суті діючі норми та нормативи у цій сфері, були розроблені ще за часів Радянського союзу, і не враховують багатьох сьогоднішніх реалій і вимог європейського законодавства.

По-друге, законопроект більш чітко визначає органи, відповідальні за державний контроль у сфері санітарно-епідеміологічної захисту, за розробку нормативів і видачу дозволів у цій сфері. По суті система санітарно-епідеміологічної служби в Україні була ліквідована в 2014 р.

По-третє, визначаючи відповідальних, законопроект тим не менш розводить згадані функції (держконтролю, розробка нормативів і видача дозволів) з різним державним органам, запобігаючи можливу монополізацію.

Як відомо, а останні роки санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні погіршилася. За даними Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, кількість зареєстрованих випадків інфекцій та епідемій в Україні за минулий рік зросла. Особливо критична ситуація склалася з кором.

За даними МОЗ, за 2018 р. в Україні на кір захворіло 54 тис. осіб. Крім того, епідеміологічні ризики несе і війна, яка триває з 2014 р. Зокрема, у минулому році представники України попереджали Парламентську асамблею НАТО про можливі ризики застосування терористами хімічної зброї та про необхідність посилення хімічної та епідеміологічної захисту населення.

Незважаючи на існуючі розбіжності з профільним парламентським комітетом законопроект підтримало і Міністерство охорони здоров'я України.