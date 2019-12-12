Рада запустила ринок парникових квот

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону в першому читанні підтримала Рада 8 скликання

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0875 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 335 депутатів Ради.

Документом передбачається ввести в країні міжнародну систему моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів, яка приходить на зміну Кіотському протоколу.

Затверджується система верифікації даних про викиди. Відповідно до закону, підприємства самостійно будуть вираховувати викиди парникових газів на підставі нової, більш точної методики. Складені таким чином звіти будуть перевіряти фахівці-верифікатори.

Положеннями закону передбачається визначити:

повноваження органів державної влади у сфері МЗВ;

правові основи реєстрації установок в Державному реєстрі установок;

правові основи організації та здійснення МЗВ.

Також документом передбачається закріпити статус верификатора звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні права і зобов'язання оператора установки і верифікатори звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні аспекти надання адміністративних послуг у сфері МЗВ і встановити відповідальність за порушення законодавства в сфері МЗВ.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні законопроект №9253 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

Як писало РБК-Україна, парламент також прийняв у другому читанні законопроект №0874 (9082 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) про озоноруйнуючі речовини і фторовані парникові гази. Документ підтримали 322 нардепа. Документ спрямований на виконання вимог Монреальського протоколу в частині поступового скорочення і наступного припинення споживання цих речовин.