ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада запустила ринок парникових квот

Новини » Політика     12.12.2019 - 18:33
Рада запустила ринок парникових квот
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону в першому читанні підтримала Рада 8 скликання

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0875 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 335 депутатів Ради.

Документом передбачається ввести в країні міжнародну систему моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів, яка приходить на зміну Кіотському протоколу.

Затверджується система верифікації даних про викиди. Відповідно до закону, підприємства самостійно будуть вираховувати викиди парникових газів на підставі нової, більш точної методики. Складені таким чином звіти будуть перевіряти фахівці-верифікатори.

Положеннями закону передбачається визначити:

  • повноваження органів державної влади у сфері МЗВ;
  • правові основи реєстрації установок в Державному реєстрі установок;
  • правові основи організації та здійснення МЗВ.

Також документом передбачається закріпити статус верификатора звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні права і зобов'язання оператора установки і верифікатори звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні аспекти надання адміністративних послуг у сфері МЗВ і встановити відповідальність за порушення законодавства в сфері МЗВ.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні законопроект №9253 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

Як писало РБК-Україна, парламент також прийняв у другому читанні законопроект №0874 (9082 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) про озоноруйнуючі речовини і фторовані парникові гази. Документ підтримали 322 нардепа. Документ спрямований на виконання вимог Монреальського протоколу в частині поступового скорочення і наступного припинення споживання цих речовин.

Рада зменшила штрафи за порушення трудового законодавства Рада заборонила імпорт озоноруйнівних речовин
Новини України газэкологияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся