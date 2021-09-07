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Рада запросила Кулебу на годину питань до уряду

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 09:59
Рада запросила Кулебу на годину питань до уряду Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді планується заслухати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Відповідну пропозицію винесла партія "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ВР Дмитра Разумкова під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"Запрошуємо на годину запитань до уряду, за пропозицією "Слуги народу", Кулебу Дмитра Івановича", - сказав Разумков.

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Дмитро Кулеба Верховна рада Уряд
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