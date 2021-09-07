Рада запросила Кулебу на годину питань до уряду
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під час години запитань до уряду у Верховній Раді планується заслухати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Відповідну пропозицію винесла партія "Слуга народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ВР Дмитра Разумкова під час засідання погоджувальної ради парламенту.
"Запрошуємо на годину запитань до уряду, за пропозицією "Слуги народу", Кулебу Дмитра Івановича", - сказав Разумков.